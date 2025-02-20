«Он мой лучший друг». Малкин рассказал о совместном с Овечкиным ужине в Майами

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о совместном с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным ужине в Майами во время паузы в НХЛ на проведение Турнира четырёх наций.

«Мы ужинали в Майами. Я встретился с ним, мы немного поговорили, он просто хотел расслабиться. Я пытался завести тему о его гонке по голам, он не хотел слишком много говорить. Он хотел просто наслаждаться ужином, расслабиться.

Пару лет назад я не верил, что он сможет побить рекорд Гретцки, но теперь это уже неизбежно. Может быть, он не сделает этого в текущем сезоне, но он 100% сделает это в следующем сезоне. Он русский, и он мой лучший друг», – цитирует Малкина Pittsburgh Hockey Now.

В нынешнем сезоне в активе 39-летнего Овечкина 26 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.