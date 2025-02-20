Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он мой лучший друг». Малкин рассказал о совместном с Овечкиным ужине в Майами

«Он мой лучший друг». Малкин рассказал о совместном с Овечкиным ужине в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о совместном с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным ужине в Майами во время паузы в НХЛ на проведение Турнира четырёх наций.

«Мы ужинали в Майами. Я встретился с ним, мы немного поговорили, он просто хотел расслабиться. Я пытался завести тему о его гонке по голам, он не хотел слишком много говорить. Он хотел просто наслаждаться ужином, расслабиться.

Пару лет назад я не верил, что он сможет побить рекорд Гретцки, но теперь это уже неизбежно. Может быть, он не сделает этого в текущем сезоне, но он 100% сделает это в следующем сезоне. Он русский, и он мой лучший друг», – цитирует Малкина Pittsburgh Hockey Now.

В нынешнем сезоне в активе 39-летнего Овечкина 26 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

Материалы по теме
Евгений Малкин заявил, что не будет выступать в России после завершения карьеры в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android