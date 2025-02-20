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«Значит, уже наелся». Крикунов оценил слова Малкина о нежелании завершать карьеру в России

«Значит, уже наелся». Крикунов оценил слова Малкина о нежелании завершать карьеру в России
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о словах нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина о том, что он не собирается завершать свою карьеру в России. Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«У Малкина была большая, впечатляющая карьера. Столько лет отыграл в «Питтсбурге», поэтому логично его желание завершить карьеру именно там. Наигрался уже Женя, надо и дома с семьёй побыть теперь. Ничего страшного в том, что Малкин не будет играть в России. Значит, уже наелся», – цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Малкин является воспитанником хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга».

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