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«Это не то, что мы хотим видеть на ОИ». Тардиф — о драках в матче сборных Канады и США

«Это не то, что мы хотим видеть на ОИ». Тардиф — о драках в матче сборных Канады и США
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о драках на первых секундах в матче сборных Канады и США (1:3) на групповом этапе Турнира четырёх наций.

«К счастью, правила европейского хоккея и НХЛ различаются. Но вы правы в том, что первые 10 секунд [матча США — Канада] — это не то, что мы хотим видеть на Олимпийских играх», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, 16 февраля хоккеисты сборных США и Канады устроили три драки в течение стартовых девяти секунд в матче Турнира четырёх наций.

В ночь на 21 февраля пройдёт финальная игра на Турнире четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающем матче турнира встретятся сборные Канады и США. Игра начнётся в 4:00 мск.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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