«Спартак» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 20 февраля, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» после 55 сыгранных встреч находится на третьей строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.

«Сибирь» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 58 очков за 55 встреч.

Это будет вторая игра между клубами в сезоне. В первой встрече в Новосибирске сильнее была «Сибирь» со счётом 3:1.