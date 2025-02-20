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Вячеслав Фетисов высказался о решении Евгения Малкина завершить карьеру не в России

Вячеслав Фетисов высказался о решении Евгения Малкина завершить карьеру не в России
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о словах нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина о том, что он не собирается завершать свою карьеру в России.

«Уметь уйти — большое мастерство и искусство. Человек играет больше 20 лет на самом высоком уровне, ни разу не отказался от выступлений за сборную России, какие к нему могут быть вопросы? В хоккее тоже можно иногда устать. Наверное, он будет доигрывать контракт с «Питтсбургом», а дальше имеет право на любое решение. Малкин — выдающийся хоккеист, один из самых талантливых за всю историю, с достоинством представлял наш отечественный хоккей всю свою карьеру в «Пингвинз».

Могу только порадоваться за профессиональный путь Малкина. Столько лет быть на самом верху — дорогого стоит. Поверьте, я тоже играл до 40 лет и понимаю, что это такое. Всё должно сложиться, чтобы такого добиться. Желаю Евгению до окончания карьеры не получать травм, чтобы красиво уйти из этой великой игры», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

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