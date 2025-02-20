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«Он стал жертвой нарциссизма судьи». Плющев — об удалении Ливо до конца матча с «Ладой»

«Он стал жертвой нарциссизма судьи». Плющев — об удалении Ливо до конца матча с «Ладой»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об удалении нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо во встрече с «Ладой» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ожгихин (Романов) – 08:31 (5x5)     2:0 Юртайкин (Калабушкин, Березин) – 27:54 (5x5)     3:0 Морозов (Михайлов, Камара) – 34:18 (5x4)    

«Бросилась в глаза явная методическая ошибка — нарциссизм арбитра под номером три. Он надолго переключил на себя внимание, вёл себя, словно шериф в полицейском участке. Красиво катался, упорно что-то объяснял столику, не спеша объявлял наказание.

Это грубая методическая ошибка, которая характерна для школы Анисимова. Судья не имеет права заниматься нарциссизмом, ведь герои хоккейного матча — не арбитры, а хоккеисты. К сожалению, этого понимания у нас нет — и при нынешнем руководстве, похоже, уже не будет.

Повторюсь, в эпизоде с Ливо — прежде всего методическая ошибка, канадец стал жертвой нарциссизма, который идёт исключительно от неграмотного руководства, а потому повторяется из матча в матч. А то, что Ливо — звезда, не выводит его за рамки правил», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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