«Он стал жертвой нарциссизма судьи». Плющев — об удалении Ливо до конца матча с «Ладой»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об удалении нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо во встрече с «Ладой» (0:3).

«Бросилась в глаза явная методическая ошибка — нарциссизм арбитра под номером три. Он надолго переключил на себя внимание, вёл себя, словно шериф в полицейском участке. Красиво катался, упорно что-то объяснял столику, не спеша объявлял наказание.

Это грубая методическая ошибка, которая характерна для школы Анисимова. Судья не имеет права заниматься нарциссизмом, ведь герои хоккейного матча — не арбитры, а хоккеисты. К сожалению, этого понимания у нас нет — и при нынешнем руководстве, похоже, уже не будет.

Повторюсь, в эпизоде с Ливо — прежде всего методическая ошибка, канадец стал жертвой нарциссизма, который идёт исключительно от неграмотного руководства, а потому повторяется из матча в матч. А то, что Ливо — звезда, не выводит его за рамки правил», — цитирует Плющева Russia-Hockey.