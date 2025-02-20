Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легенда «Спартака» назвал главную причину спадов команды в нынешнем сезоне КХЛ

Легенда «Спартака» назвал главную причину спадов команды в нынешнем сезоне КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров назвал главную причину спадов красно-белых в нынешнем сезоне КХЛ.

— Как оцените игру «Спартака» в нынешнем сезоне?
— Думаю, что всё же не так ярко «Спартак» выглядит в этом сезоне, как в прошлом. В минувшем году команда очень результативно играла, «Спартак» по количеству голов был лучшим в чемпионате. А в этом сезоне травмы и болезни захлестнули команду. Вон, вратарь Николаев до сих пор не может от болезни оправиться! Это всё, безусловно, мешает и является объективным фактором, почему команда играет с перепадами. Это нормальное явление на такой длинной дистанции для любого клуба, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
«Горжусь, что играл с ним». Легенды российского хоккея помирились после 25 лет молчания
Эксклюзив
«Горжусь, что играл с ним». Легенды российского хоккея помирились после 25 лет молчания
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android