Легенда «Спартака» назвал главную причину спадов команды в нынешнем сезоне КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров назвал главную причину спадов красно-белых в нынешнем сезоне КХЛ.

— Как оцените игру «Спартака» в нынешнем сезоне?

— Думаю, что всё же не так ярко «Спартак» выглядит в этом сезоне, как в прошлом. В минувшем году команда очень результативно играла, «Спартак» по количеству голов был лучшим в чемпионате. А в этом сезоне травмы и болезни захлестнули команду. Вон, вратарь Николаев до сих пор не может от болезни оправиться! Это всё, безусловно, мешает и является объективным фактором, почему команда играет с перепадами. Это нормальное явление на такой длинной дистанции для любого клуба, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.