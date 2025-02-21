США — Канада: онлайн-трансляция финального матча Турнира четырёх наций начнётся в 4:00 мск

В ночь на 21 февраля пройдёт финальный матч на Турнире четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встретятся сборные Канады и США. Матч начнётся в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

В матче группового этапа между этими командами сборная США обыграла Канаду со счётом 3:1. Встреча началась с трёх драк за первые девять секунд.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.