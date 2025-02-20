«Не хотелось бы заниматься прогнозами». Майоров — о шансах «Спартака» на Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров оценил шансы красно-белых завоевать Кубок Гагарина в нынешнем сезоне.

— Верите ли вы, что «Спартак» может выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне?

— Знаете, мне не хотелось бы заниматься прогнозами. Я ими никогда и не занимался. Что значит: верите вы или нет? Я прихожу на стадион и смотрю хоккей, делаю выводы. А что касается того, верю я или нет, — я никогда об этом не задумываюсь, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Спартак» после 55 сыгранных встреч находится на третьей строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.