Исаев — в составе «Локомотива» на игру с «Куньлунем», вратарь восстановился от травмы

Сегодня, 20 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

В состав ярославского клуба вернулся вратарь Даниил Исаев. Голкипер заявлен запасным вратарём.

Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, Даниил Исаев не играл с 10 января 2025 года, после того как получил травму. В нынешнем сезоне голкипер провёл 34 матча, в которых одержал 24 победы с 92,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,66. Вратарь записал на свой счёт семь матчей «на ноль» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.