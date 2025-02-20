Исаев — в составе «Локомотива» на игру с «Куньлунем», вратарь восстановился от травмы

Сегодня, 20 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.
В состав ярославского клуба вернулся вратарь Даниил Исаев. Голкипер заявлен запасным вратарём.
Фото: ХК «Локомотив»
Напомним, Даниил Исаев не играл с 10 января 2025 года, после того как получил травму. В нынешнем сезоне голкипер провёл 34 матча, в которых одержал 24 победы с 92,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,66. Вратарь записал на свой счёт семь матчей «на ноль» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.