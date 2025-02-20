Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил, почему в КХЛ нет интриги в борьбе за плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил, почему в нынешнем сезоне КХЛ нет интриги в борьбе за выход плей-офф.

«То, что интрига в борьбе за плей-офф уже не такая острая, во многом связано с подбором игроков и качеством работы тренеров. Всё равно команды из верхней части таблицы имеют более качественные составы, и это сказывается. Кроме того, каждый год внутри ряда клубов случаются те или иные события, которые не позволяют прыгнуть выше головы», — приводит слова Конькова «Известия».

Напомним, отрыв девятого места «Куньлуня» на Западе от «Торпедо» составляет девять очков. Отставание «Нефтехимика» (9) от «Адмирала» (8) на Востоке составляет восемь очков.