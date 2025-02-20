Защитник «Автомобилиста» Трямкин устроил драку с Девином Броссо из «Амура»

В Екатеринбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт второй период, счёт равный — 2:2.

На шестой минуте второй двадцатиминутки защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин и канадский форвард «Амура» Девин Броссо устроили драку. Отметим, что после драки с Броссо Трямкин попытался подраться с другим игроком хабаровского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.