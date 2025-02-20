Защитник «Автомобилиста» Трямкин устроил драку с Девином Броссо из «Амура»
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В Екатеринбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт второй период, счёт равный — 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Меркли – 06:46 (5x5) 1:1 Щемеров (Гуркин, Ли) – 09:17 (5x4) 1:2 Броссо (Ли, Коротких) – 11:04 (5x5) 2:2 Валитов (Да Коста) – 28:13 (5x5) 3:2 Шаров (Мэйсек, Голышев) – 31:33 (5x4) 4:2 Шаров (Мэйсек, Да Коста) – 45:54 (5x4) 4:3 Лапин (Гуркин, Щемеров) – 49:14 (5x5) 5:3 Хрипунов (Голышев) – 57:40 (5x5)
На шестой минуте второй двадцатиминутки защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин и канадский форвард «Амура» Девин Броссо устроили драку. Отметим, что после драки с Броссо Трямкин попытался подраться с другим игроком хабаровского клуба.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
Комментарии
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