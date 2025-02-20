Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин оценил игру Сидни Кросби на Турнире четырёх наций

Евгений Малкин оценил игру Сидни Кросби на Турнире четырёх наций
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил игру своего одноклубника канадца Сидни Кросби на Турнире четырёх наций.

«Он был признан первой звездой первого же матча — это ошеломительно. У Сида было, кажется, три результативные передачи. Он создавал потрясающие моменты. Неважно, как он себя чувствует, он всегда играет на 100%. Вот что мне в нём нравится, понимаете? Сид выкладывается на все сто в каждом матче. Он старается сделать всё, что может. Но, опять же, у Америки тоже отличная сборная. Это, вероятно, лучшие национальные команды на данный момент. Удачи им обеим завтра на турнире», — приводит слова Малкина The Athletic.

Материалы по теме
«Я не буду играть в России после «Питтсбурга». Новые откровения Малкина
«Я не буду играть в России после «Питтсбурга». Новые откровения Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android