Евгений Малкин оценил игру Сидни Кросби на Турнире четырёх наций

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил игру своего одноклубника канадца Сидни Кросби на Турнире четырёх наций.

«Он был признан первой звездой первого же матча — это ошеломительно. У Сида было, кажется, три результативные передачи. Он создавал потрясающие моменты. Неважно, как он себя чувствует, он всегда играет на 100%. Вот что мне в нём нравится, понимаете? Сид выкладывается на все сто в каждом матче. Он старается сделать всё, что может. Но, опять же, у Америки тоже отличная сборная. Это, вероятно, лучшие национальные команды на данный момент. Удачи им обеим завтра на турнире», — приводит слова Малкина The Athletic.