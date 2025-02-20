Алексей Жамнов ответил на вопрос о возможности продления контракта со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о возможности продления контракта с красно-белыми.

«Всегда вспоминаю эпизод из фильма Moneyball («Человек, который изменил всё». — Прим. «Чемпионата»), когда генеральный менеджер на кухне в раздевалке встречается с тренером, кофе наливают. И тренер говорит: «У меня последний год контракта, ты же знаешь, я не могу так тренировать». И тот ему отвечал: «Знаю. Работай». На самом деле у нас был разговор с руководством. Мы договорились о том, что когда придёт время — мы говорим. Пока я сам не готов к этому разговору», — приводит слова Жамнова «ВсеПроСпорт».