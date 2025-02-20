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Автомобилист — Амур, результат матча 20 февраля 2024, счет 5:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Шарова помог «Автомобилисту» дома победить «Амур»
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В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Меркли – 06:46 (5x5)     1:1 Щемеров (Гуркин, Ли) – 09:17 (5x4)     1:2 Броссо (Ли, Коротких) – 11:04 (5x5)     2:2 Валитов (Да Коста) – 28:13 (5x5)     3:2 Шаров (Мэйсек, Голышев) – 31:33 (5x4)     4:2 Шаров (Мэйсек, Да Коста) – 45:54 (5x4)     4:3 Лапин (Гуркин, Щемеров) – 49:14 (5x5)     5:3 Хрипунов (Голышев) – 57:40 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Ник Меркли открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Александр Щемеров с передач Ефима Гуркина и Олега Ли восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Девин Броссо с передач Олега Ли и Игната Коротких вывел гостей вперёд.

На девятой минуте второго периода Даниил Валитов с передачи Стефана Да Косты сделал счёт 2:2. На 12-й минуте периода Александр Шаров с передач Брукса Мэйсека и Анатолия Голышева вновь вывел «Автомобилист» вперёд.

На шестой минуте третьего периода Александр Шаров с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты сделал счёт 4:2, оформив дубль. На 10-й минуте периода Сергей Лапин с передач Ефима Гуркина и Александра Щемерова сократил отставание «Амура» до минимума. На 18-й минуте периода Степан Хрипунов установил окончательный счёт во встрече.

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