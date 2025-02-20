«Северсталь» в гостях крупно победила «Барыс» со счётом 6:2

В Астане (Казахстан) закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 11-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко открыл счёт во встрече.
На четвёртой минуте второго периода Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Алексея Кручинина удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Николая Чебыкина и Егора Смирнова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Роман Старченко с передач Николая Шульги и Кирилла Панюкова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 15-й минуте периода Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова сделал счёт 4:1. На 18-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Михаила Ильина довёл счёт до крупного.
На шестой минуте третьего периода Андрей Чуркин с передачи Янни Калдиса забросил шестую шайбу гостей в игре. На 13-й минуте периода Семён Симонов сделал счёт 2:6.
- 20 февраля 2025
-
21:15
-
20:52
-
20:35
-
20:13
-
20:06
-
20:02
-
19:43
-
19:21
-
19:05
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:20
-
17:06
-
16:45
-
16:30
-
16:14
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:05
-
13:35
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:36
-
11:35
-
11:05
-
10:40
-
10:20