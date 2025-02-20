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«Северсталь» в гостях крупно победила «Барыс» со счётом 6:2

В Астане (Казахстан) закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

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На 11-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Алексея Кручинина удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Николая Чебыкина и Егора Смирнова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Роман Старченко с передач Николая Шульги и Кирилла Панюкова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 15-й минуте периода Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова сделал счёт 4:1. На 18-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Михаила Ильина довёл счёт до крупного.

На шестой минуте третьего периода Андрей Чуркин с передачи Янни Калдиса забросил шестую шайбу гостей в игре. На 13-й минуте периода Семён Симонов сделал счёт 2:6.