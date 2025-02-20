Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барыс — Северсталь, результат матча 20 февраля 2024, счет 2:6, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» в гостях крупно победила «Барыс» со счётом 6:2
Аудио-версия:
Комментарии

В Астане (Казахстан) закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 6
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Аймурзин, Пилипенко) – 10:14 (5x4)     0:2 Буренов (Чебыкин, Alexei Kruchinin) – 23:20 (5x5)     0:3 Alexei Kruchinin (Чебыкин, Смирнов) – 30:16 (5x5)     1:3 Старченко (Шульга, Панюков) – 33:50 (5x5)     1:4 Ильин (Аймурзин, Буренов) – 34:14 (5x5)     1:5 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 37:34 (5x5)     1:6 Чуркин (Калдис) – 45:33 (4x5)     2:6 Симонов (Кайыржан, Шульга) – 52:15 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 11-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Алексея Кручинина удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Николая Чебыкина и Егора Смирнова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Роман Старченко с передач Николая Шульги и Кирилла Панюкова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 15-й минуте периода Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова сделал счёт 4:1. На 18-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Михаила Ильина довёл счёт до крупного.

На шестой минуте третьего периода Андрей Чуркин с передачи Янни Калдиса забросил шестую шайбу гостей в игре. На 13-й минуте периода Семён Симонов сделал счёт 2:6.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android