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Мальцев: Малкин посмотрел, как Кузнецов играет в КХЛ, и не захотел возвращаться

Мальцев: Малкин посмотрел, как Кузнецов играет в КХЛ, и не захотел возвращаться
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Двукратный олимпийский чемпион, легендарный советский хоккеист Александр Мальцев отреагировал на нежелание российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина завершить карьеру в КХЛ.

«Как я отношусь к решению Малкина? Не знаю, это его дело. Ему неинтересно играть в КХЛ после карьеры за океаном? Возможно, у каждого своё мнение. Почему Малкин не захотел? Не знаю, может, он посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел. Всё-таки возвращаться так не очень хочется», — приводит слова Мальцева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в своём 19-м сезоне в НХЛ 38-летний Малкин забил девять голов и набрал 34 очка в 47 играх.

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