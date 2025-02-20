Мальцев: Малкин посмотрел, как Кузнецов играет в КХЛ, и не захотел возвращаться

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный советский хоккеист Александр Мальцев отреагировал на нежелание российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина завершить карьеру в КХЛ.

«Как я отношусь к решению Малкина? Не знаю, это его дело. Ему неинтересно играть в КХЛ после карьеры за океаном? Возможно, у каждого своё мнение. Почему Малкин не захотел? Не знаю, может, он посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел. Всё-таки возвращаться так не очень хочется», — приводит слова Мальцева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в своём 19-м сезоне в НХЛ 38-летний Малкин забил девять голов и набрал 34 очка в 47 играх.