Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Костючёнок рассказал о гостевом поражении «Амура» от «Автомобилиста»

Костючёнок рассказал о гостевом поражении «Амура» от «Автомобилиста»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок рассказал о гостевом поражении от «Автомобилиста» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Меркли – 06:46 (5x5)     1:1 Щемеров (Гуркин, Ли) – 09:17 (5x4)     1:2 Броссо (Ли, Коротких) – 11:04 (5x5)     2:2 Валитов (Да Коста) – 28:13 (5x5)     3:2 Шаров (Мэйсек, Голышев) – 31:33 (5x4)     4:2 Шаров (Мэйсек, Да Коста) – 45:54 (5x4)     4:3 Лапин (Гуркин, Щемеров) – 49:14 (5x5)     5:3 Хрипунов (Голышев) – 57:40 (5x5)    

— Хороший первый период, чёткое выполнение установки. Второй период — может, расслабились, уснули, соперник закрыл нас, были необязательные удаления, пропустили голы. В третьем периоде вернулись в игру, но опять же: удаления, надо контролировать свою клюшку. Соперник забил, вроде снова вернулись в игру, но был нелепый автогол. Ребята бились до конца, по самоотдаче претензий нет.

— Планируете ли привлекать игроков из команды МХЛ в концовке?
— Посмотрим. Время есть, но они там бьются за плей-ин, поэтому пока дёргать никого оттуда не будем, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Дубль Шарова помог «Автомобилисту» дома победить «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android