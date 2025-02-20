Костючёнок рассказал о гостевом поражении «Амура» от «Автомобилиста»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок рассказал о гостевом поражении от «Автомобилиста» (3:5).

— Хороший первый период, чёткое выполнение установки. Второй период — может, расслабились, уснули, соперник закрыл нас, были необязательные удаления, пропустили голы. В третьем периоде вернулись в игру, но опять же: удаления, надо контролировать свою клюшку. Соперник забил, вроде снова вернулись в игру, но был нелепый автогол. Ребята бились до конца, по самоотдаче претензий нет.

— Планируете ли привлекать игроков из команды МХЛ в концовке?

— Посмотрим. Время есть, но они там бьются за плей-ин, поэтому пока дёргать никого оттуда не будем, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.