Костючёнок рассказал о гостевом поражении «Амура» от «Автомобилиста»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок рассказал о гостевом поражении от «Автомобилиста» (3:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Меркли – 06:46 (5x5) 1:1 Щемеров (Гуркин, Ли) – 09:17 (5x4) 1:2 Броссо (Ли, Коротких) – 11:04 (5x5) 2:2 Валитов (Да Коста) – 28:13 (5x5) 3:2 Шаров (Мэйсек, Голышев) – 31:33 (5x4) 4:2 Шаров (Мэйсек, Да Коста) – 45:54 (5x4) 4:3 Лапин (Гуркин, Щемеров) – 49:14 (5x5) 5:3 Хрипунов (Голышев) – 57:40 (5x5)
— Хороший первый период, чёткое выполнение установки. Второй период — может, расслабились, уснули, соперник закрыл нас, были необязательные удаления, пропустили голы. В третьем периоде вернулись в игру, но опять же: удаления, надо контролировать свою клюшку. Соперник забил, вроде снова вернулись в игру, но был нелепый автогол. Ребята бились до конца, по самоотдаче претензий нет.
— Планируете ли привлекать игроков из команды МХЛ в концовке?
— Посмотрим. Время есть, но они там бьются за плей-ин, поэтому пока дёргать никого оттуда не будем, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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