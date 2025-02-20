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Дональд Трамп позвонил сборной США перед финалом Турнира четырёх наций с Канадой

Дональд Трамп позвонил сборной США перед финалом Турнира четырёх наций с Канадой
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Президент США Дональд Трамп позвонил национальной команде перед финалом Турнира четырёх наций с Канадой. Об этом сообщает пресс-служба сборной США.

Фото: Пресс-служба сборной США

«Я позвонил великой американской хоккейной команде, чтобы подстегнуть их к победе сегодня вечером против Канады. К сожалению, не смогу присутствовать [на матче], но мы все будем смотреть, и если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, он будет очень желанным гостем. Удачи всем и отличной игры сегодня вечером. Очень волнующе!» — написал Трамп в социальной сети Х.

В ночь на 21 февраля пройдёт финальный матч на Турнире четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встретятся сборные Канады и США. Матч начнётся в 4:00 мск.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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