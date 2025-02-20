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Заварухин: команда правильно отреагировала на бой Трямкина, мужицкий поступок

Заварухин: команда правильно отреагировала на бой Трямкина, мужицкий поступок
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Амуром» (5:3) и оценил драку защитника Никиты Трямкина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Меркли – 06:46 (5x5)     1:1 Щемеров (Гуркин, Ли) – 09:17 (5x4)     1:2 Броссо (Ли, Коротких) – 11:04 (5x5)     2:2 Валитов (Да Коста) – 28:13 (5x5)     3:2 Шаров (Мэйсек, Голышев) – 31:33 (5x4)     4:2 Шаров (Мэйсек, Да Коста) – 45:54 (5x4)     4:3 Лапин (Гуркин, Щемеров) – 49:14 (5x5)     5:3 Хрипунов (Голышев) – 57:40 (5x5)    

— Соскучились по своим болельщикам, давно здесь не играли. Сегодня благотворительный матч, дети — наше будущее, дай бог им здоровья и терпения. Первый период был тяжёлый — возможно, отголоски поездки, сегодня как раз третий день. Команда перестроилась после мужского разговора в раздевалке, действовала более агрессивно. Третий период больше по счёту играли. Надо отдать должное сопернику, многое сегодня не получалось, медленное было принятие решений, медленно шайба ходила.

— Бой Трямкина завёл команду?
— Конечно. Я со стороны посмотрел — он с двумя собрался подраться, мужицкий поступок. Команда отреагировала на это правильно.

— Изменения в линии защиты — ротация?
— Вынужденные меры, есть травмированные ребята. Дали шанс парням, планировали сыграть в восемь защитников. Даня Валитов помог команде, забил гол, будем смотреть. Ишимников общую картину не портил, неплохо начинал атаки, выходил из-под прессинга, не боялся играть. Блэкер — на обследовании, надеемся, что срок восстановления не будет длинным.

— С чем связан проигрыш первого периода?
— Возможно, переезд, третий день после Дальнего Востока — акклиматизация. Сегодня утренняя раскатка, наверное, была как этот первый период, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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