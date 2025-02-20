Заварухин: команда правильно отреагировала на бой Трямкина, мужицкий поступок

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Амуром» (5:3) и оценил драку защитника Никиты Трямкина.

— Соскучились по своим болельщикам, давно здесь не играли. Сегодня благотворительный матч, дети — наше будущее, дай бог им здоровья и терпения. Первый период был тяжёлый — возможно, отголоски поездки, сегодня как раз третий день. Команда перестроилась после мужского разговора в раздевалке, действовала более агрессивно. Третий период больше по счёту играли. Надо отдать должное сопернику, многое сегодня не получалось, медленное было принятие решений, медленно шайба ходила.

— Бой Трямкина завёл команду?

— Конечно. Я со стороны посмотрел — он с двумя собрался подраться, мужицкий поступок. Команда отреагировала на это правильно.

— Изменения в линии защиты — ротация?

— Вынужденные меры, есть травмированные ребята. Дали шанс парням, планировали сыграть в восемь защитников. Даня Валитов помог команде, забил гол, будем смотреть. Ишимников общую картину не портил, неплохо начинал атаки, выходил из-под прессинга, не боялся играть. Блэкер — на обследовании, надеемся, что срок восстановления не будет длинным.

— С чем связан проигрыш первого периода?

— Возможно, переезд, третий день после Дальнего Востока — акклиматизация. Сегодня утренняя раскатка, наверное, была как этот первый период, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.