Джей Ти Миллер оценил звонок Дональда Трампа сборной США накануне игры с Канадой

Нападающий сборной США Джей Ти Миллер оценил звонок президента страны Дональда Трампа перед финалом Турнира четырёх наций с командой Канады.

«Было очень здорово получить его поддержку. Это важный знак от него — выделить время в своём графике, чтобы поговорить с нами хотя бы пять минут», — приводит слова Миллера журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в ночь на 21 февраля пройдёт финальный матч на Турнире четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встретятся сборные Канады и США. Матч начнётся в 4:00 мск. Отметим, что в матче на групповом этапе команда США оказалась сильнее со счётом 3:1.

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2