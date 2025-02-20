Джей Ти Миллер оценил звонок Дональда Трампа сборной США накануне игры с Канадой
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Нападающий сборной США Джей Ти Миллер оценил звонок президента страны Дональда Трампа перед финалом Турнира четырёх наций с командой Канады.
«Было очень здорово получить его поддержку. Это важный знак от него — выделить время в своём графике, чтобы поговорить с нами хотя бы пять минут», — приводит слова Миллера журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, в ночь на 21 февраля пройдёт финальный матч на Турнире четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встретятся сборные Канады и США. Матч начнётся в 4:00 мск. Отметим, что в матче на групповом этапе команда США оказалась сильнее со счётом 3:1.
Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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