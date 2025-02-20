«Локомотив» в четвёртый раз в сезоне победил «Куньлунь Ред Стар»
Поделиться
В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Николаев (Сурин, Бут) – 04:01 (5x4) 2:0 Шалунов (Киселевич, Алексеев) – 08:22 (5x5) 2:1 Кэмпбелл (Дрозг) – 12:22 (5x5) 3:1 Никулин (Иванов, Сурин) – 44:31 (5x5) 4:1 Берёзкин (Шалунов, Елесин) – 57:23 (5x5)
На пятой минуте первого периода Илья Николаев с передач Егора Сурина и Даниила Бута открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Максим Шалунов с передач Богдана Киселевича и Дениса Алексеева удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Колин Кэмпбелл с передачи Яна Дрозга забросил первую шайбу гостей в матче.
На пятой минуте третьего периода Степан Никулин сделал счёт 3:1 в пользу «Локомотива». В конце встречи Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев.
Комментарии
- 20 февраля 2025
-
21:15
-
20:52
-
20:35
-
20:13
-
20:06
-
20:02
-
19:43
-
19:21
-
19:05
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:20
-
17:06
-
16:45
-
16:30
-
16:14
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:05
-
13:35
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:36
-
11:35
-
11:05
-
10:40
-
10:20