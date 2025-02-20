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Локомотив — Куньлунь Ред Стар, результат матча 20 февраля 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» в четвёртый раз в сезоне победил «Куньлунь Ред Стар»
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В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Николаев (Сурин, Бут) – 04:01 (5x4)     2:0 Шалунов (Киселевич, Алексеев) – 08:22 (5x5)     2:1 Кэмпбелл (Дрозг) – 12:22 (5x5)     3:1 Никулин (Иванов, Сурин) – 44:31 (5x5)     4:1 Берёзкин (Шалунов, Елесин) – 57:23 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Илья Николаев с передач Егора Сурина и Даниила Бута открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Максим Шалунов с передач Богдана Киселевича и Дениса Алексеева удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Колин Кэмпбелл с передачи Яна Дрозга забросил первую шайбу гостей в матче.

На пятой минуте третьего периода Степан Никулин сделал счёт 3:1 в пользу «Локомотива». В конце встречи Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев.

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