«Счёт не отражает соотношения сил». Тренер «Северстали» Козырев — о 6:2 с «Барысом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал итоги встречи с «Барысом» (6:2) в Астане.

«Счёт не отражает соотношения сил и хода матча. Были моменты, когда преимущество могло перейти к «Барысу». Здорово сыграл наш вратарь. После двух домашних поражений нам нужна была победа, мы её получили, это очень важно. Матч был неоднозначный и оставил много вопросов для нас. Недооценки соперников не было, готовились, знали, что будет трудная игра, — она такой и вышла. Мы готовили наших хоккеистов к тому, что окажется тяжело», — приводит слова Козырева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.