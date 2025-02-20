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Спартак — Сибирь, результат матча 20 февраля 2024, счет 6:2, КХЛ 2024-2025

«Спартак» одержал третью победу подряд, крупно одолев дома «Сибирь»
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Вишневский (Голдобин) – 13:01 (5x4)     1:1 Пьянов (Андреофф, Бек) – 17:13 (5x4)     2:1 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 19:17 (5x4)     3:1 Галимов – 29:29 (5x5)     4:1 Ружичка (Филин, Орлов) – 32:50 (5x5)     4:2 Бек (Андреофф, Лайпсик) – 43:56 (5x5)     5:2 Локтионов (Голдобин, Вишневский) – 55:35 (5x4)     6:2 Корбит (Лукьянцев, Ефремов) – 59:00 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 14-й минуте первого периода Дмитрий Вишневский с передачи Николая Голдобина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Валентин Пьянов с передач Энди Андреоффа и Тейлора Бека восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Михаил Мальцев с передач Александра Пашина и Адама Ружички вновь вывел хозяев вперёд.

На 10-й минуте второго периода Ансель Галимов сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Адам Ружичка с передач Егора Филина и Даниила Орлова забросил четвёртую шайбу «Спартака» в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Тейлор Бек с передач Энди Андреоффа и Брендана Лайпсика сделал счёт 2:4. На 16-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Дмитрия Вишневского забросил пятую шайбу хозяев во встрече. За минуту до конца периода Прохор Корбит установил окончательный счёт во встрече.

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