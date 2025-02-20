«Спартак» одержал третью победу подряд, крупно одолев дома «Сибирь»

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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

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На 14-й минуте первого периода Дмитрий Вишневский с передачи Николая Голдобина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Валентин Пьянов с передач Энди Андреоффа и Тейлора Бека восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Михаил Мальцев с передач Александра Пашина и Адама Ружички вновь вывел хозяев вперёд.

На 10-й минуте второго периода Ансель Галимов сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Адам Ружичка с передач Егора Филина и Даниила Орлова забросил четвёртую шайбу «Спартака» в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Тейлор Бек с передач Энди Андреоффа и Брендана Лайпсика сделал счёт 2:4. На 16-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Дмитрия Вишневского забросил пятую шайбу хозяев во встрече. За минуту до конца периода Прохор Корбит установил окончательный счёт во встрече.