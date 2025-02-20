«Сочи» представил коллекцию атрибутики, посвящённую пента-трику Даниила Сероуха

Пресс-служба «Сочи» представила коллекцию атрибутики, посвящённую пента-трику форварда клуба Даниила Сероуха во встрече с московским «Динамо» (5:3).

Даниил Сероух оказался вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одной встрече. Первым стал нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов, забросивший пять шайб в ворота «Барыса» 21 ноября 2008 года. Примечательно, что ранее в истории «Сочи» никто не забрасывал больше трёх шайб за матч.

Сероух оформил хет-трик к 36-й минуте встречи. Свою четвёртую шайбу форвард забросил в середине третьего периода при игре в большинстве. Этот гол стал победным в матче. Пятый гол Сероух забил в пустые ворота в концовке игры.