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«Сочи» представил коллекцию атрибутики, посвящённую пента-трику Даниила Сероуха

«Сочи» представил коллекцию атрибутики, посвящённую пента-трику Даниила Сероуха
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Пресс-служба «Сочи» представила коллекцию атрибутики, посвящённую пента-трику форварда клуба Даниила Сероуха во встрече с московским «Динамо» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Гараев, Мачулин) – 09:17 (5x5)     1:1 Адамчук (Сергеев, Кудрявцев) – 22:06 (5x5)     1:2 Сероух (Гараев) – 25:48 (5x5)     1:3 Сероух (Волков, Гараев) – 35:11 (5x5)     2:3 Слепышев (Рашевский, Адамчук) – 39:27 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа) – 44:28 (5x5)     3:4 Сероух (Хохлачёв, Яремчук) – 51:46 (5x4)     3:5 Сероух (Гараев, Мачулин) – 57:29 (en)    

Даниил Сероух оказался вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одной встрече. Первым стал нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов, забросивший пять шайб в ворота «Барыса» 21 ноября 2008 года. Примечательно, что ранее в истории «Сочи» никто не забрасывал больше трёх шайб за матч.

Сероух оформил хет-трик к 36-й минуте встречи. Свою четвёртую шайбу форвард забросил в середине третьего периода при игре в большинстве. Этот гол стал победным в матче. Пятый гол Сероух забил в пустые ворота в концовке игры.

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