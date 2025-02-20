Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победный матч с «Куньлунем»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победный матч с «Куньлунем» (4:1).

«График нам позволяет не то чтобы ротировать состав, но поработать. Мы звено Байрона сняли, оно два дня занималось чисто тактической подготовкой. И обязательно нужно, чтобы молодёжь была в обойме, так что мы одновременно решаем и задачу звена, и задачу развития молодых ребят. Они сыграли достаточно уверенно. Здорово, что Николаев забил, но работы ещё много, нужно время, чтобы определить все точки. Исаева готовим на следующую игру», — приводит слова Никитина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.