Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победный матч с «Куньлунем»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победный матч с «Куньлунем» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Николаев (Сурин, Бут) – 04:01 (5x4) 2:0 Шалунов (Киселевич, Алексеев) – 08:22 (5x5) 2:1 Кэмпбелл (Дрозг) – 12:22 (5x5) 3:1 Никулин (Иванов, Сурин) – 44:31 (5x5) 4:1 Берёзкин (Шалунов, Елесин) – 57:23 (5x5)
«График нам позволяет не то чтобы ротировать состав, но поработать. Мы звено Байрона сняли, оно два дня занималось чисто тактической подготовкой. И обязательно нужно, чтобы молодёжь была в обойме, так что мы одновременно решаем и задачу звена, и задачу развития молодых ребят. Они сыграли достаточно уверенно. Здорово, что Николаев забил, но работы ещё много, нужно время, чтобы определить все точки. Исаева готовим на следующую игру», — приводит слова Никитина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
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