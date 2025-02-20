«Кто-то из топ-клубов на него точно глаз положил». Плющев – о пента-трике Сероуха
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру нападающего «Сочи» Даниила Сероуха в матче с московским «Динамо» (5:3), где хоккеист оформил пента-трик.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Гараев, Мачулин) – 09:17 (5x5) 1:1 Адамчук (Сергеев, Кудрявцев) – 22:06 (5x5) 1:2 Сероух (Гараев) – 25:48 (5x5) 1:3 Сероух (Волков, Гараев) – 35:11 (5x5) 2:3 Слепышев (Рашевский, Адамчук) – 39:27 (5x5) 3:3 Пыленков (Комтуа) – 44:28 (5x5) 3:4 Сероух (Хохлачёв, Яремчук) – 51:46 (5x4) 3:5 Сероух (Гараев, Мачулин) – 57:29 (en)
«Сероух поймал кураж. Я видел голы, которые он забивал. Они были все рабочие, причём иногда на них любо-дорого смотреть. Раньше я не обращал внимания на этого парня, но эту игру Даниил провёл очень сильно, да и сам по себе, по габаритам и катанию, он выглядит достаточно убедительно. Кто-то из топ-клубов на него точно глаз положил», — приводит слова Плющева «Советский спорт».
Даниил Сероух оказался вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одной встрече. Первым стал нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов, забросивший пять шайб в ворота «Барыса» 21 ноября 2008 года.
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