«Кто-то из топ-клубов на него точно глаз положил». Плющев – о пента-трике Сероуха

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру нападающего «Сочи» Даниила Сероуха в матче с московским «Динамо» (5:3), где хоккеист оформил пента-трик.

«Сероух поймал кураж. Я видел голы, которые он забивал. Они были все рабочие, причём иногда на них любо-дорого смотреть. Раньше я не обращал внимания на этого парня, но эту игру Даниил провёл очень сильно, да и сам по себе, по габаритам и катанию, он выглядит достаточно убедительно. Кто-то из топ-клубов на него точно глаз положил», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Даниил Сероух оказался вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одной встрече. Первым стал нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов, забросивший пять шайб в ворота «Барыса» 21 ноября 2008 года.