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Михаил Сергачёв рассказал о своём отношении к Турниру четырёх наций

Михаил Сергачёв рассказал о своём отношении к Турниру четырёх наций
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал о своём отношении к проведению Турнира четырёх наций в Северной Америке.

«До турнира мы не особо ощущали ажиотаж. Странно, что нет чехов, словаков и, конечно, российской сборной. Также странно, что он был запланирован на середину сезона. Но теперь, когда игры начались, я думаю, люди понимают, что это захватывающее и серьёзное событие. Было бы весело играть. С другой стороны, приятно и расслабиться, пока играют другие», — приводит слова Сергачёва RG.

В ночь на 21 февраля пройдёт финальный матч на Турнире четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встретятся сборные Канады и США. Матч начнётся в 4:00 мск.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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