Хмелевски отреагировал на 32 минуты штрафа Ливо в последней встрече с «Ладой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски отреагировал на 32 минуты штрафа одноклубника Джоша Ливо в последней встрече с «Ладой» (0:3).

— Главный снайпер уфимской команды Джош Ливо схлопотал удаление до конца матча в игре с «Ладой». В команде поддержали форварда и провели с ним беседу?

— Во-первых, Джош сам понимает, что эмоции в игре нужны, но надо грамотно их использовать. Ливо для нас – ключевой игрок. Он прекрасно сознаёт: лучшее, что он может сделать – быть с нами на льду. Конечно, вся команда его поддержала. Хотим, чтобы он показывал хороший хоккей, забивал сам и помогал партнёрам», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хмелевски читайте на «Чемпионате» сегодня, 21 февраля, в 12:00 мск.