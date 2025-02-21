Хмелевски – о восьми матчах подряд без очков: один такой отрезок за 200+ игр в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о восьми матчах подряд без очков.

— «Салават Юлаев» идёт в лидирующей группе Восточной конференции. Довольны, как проходит регулярный чемпионат?

— В целом всё позитивно, мы показываем хороший хоккей. Бывают спады, но покажите мне команду, у которой их не было. Наоборот, подобные отрезки иногда нужны, чтобы понимать, какие ошибки мы допускаем. Важно разобрать их не совершать в будущем.

— Лично у вас тоже был спад: восемь матчей подряд не могли набрать баллы за результативность. Сейчас игра снова пошла.

— Порой такое случается. За мои 200 с лишним игр в КХЛ только один такой отрезок, мне кажется. Стараюсь сильно об этом не думать. У каждого хоккеиста бывают похожие неудачные полосы. Тот, кто их преодолевает, доказывает, что является элитным спортсменом», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.