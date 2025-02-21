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Хмелевски – о восьми матчах подряд без очков: один такой отрезок за 200+ игр в КХЛ

Хмелевски – о восьми матчах подряд без очков: один такой отрезок за 200+ игр в КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о восьми матчах подряд без очков.

— «Салават Юлаев» идёт в лидирующей группе Восточной конференции. Довольны, как проходит регулярный чемпионат?
— В целом всё позитивно, мы показываем хороший хоккей. Бывают спады, но покажите мне команду, у которой их не было. Наоборот, подобные отрезки иногда нужны, чтобы понимать, какие ошибки мы допускаем. Важно разобрать их не совершать в будущем.

— Лично у вас тоже был спад: восемь матчей подряд не могли набрать баллы за результативность. Сейчас игра снова пошла.
— Порой такое случается. За мои 200 с лишним игр в КХЛ только один такой отрезок, мне кажется. Стараюсь сильно об этом не думать. У каждого хоккеиста бывают похожие неудачные полосы. Тот, кто их преодолевает, доказывает, что является элитным спортсменом», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хмелевски читайте на «Чемпионате»:
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Эксклюзив
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
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