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Лидер «Салавата» — о Ливо: большой мастер, который может сделать с шайбой всё

Лидер «Салавата» — о Ливо: большой мастер, который может сделать с шайбой всё
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски оценил игру одноклубника Джоша Ливо.

— Не удивлены, что у Ливо такой прорывной сезон?
— Нет, я не удивлён. Я вижу его каждый день на тренировках. Вижу, что он умеет, как умеет и какие усилия прикладывает. Даже в прошлом сезоне, который получился для Ливо неполным, он доказывал, что является большим мастером и может сделать с шайбой всё.

— Вам, как центральном нападающему, приятно иметь рядом такого партнёра?
— Да, но в основном мы с ним выходим только в спецбригаде большинства. В прошлом году мы выступали в одной тройке и здорово друг другу помогали.

— Сейчас вас ставят с Ремпалом и Яном.
— В прошлой игре было так, да. У нас есть «химия», хорошо получается. Главное, чтобы игра шла у всех звеньев, стараемся помогать друг другу», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хмелевски читайте на «Чемпионате»:
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Эксклюзив
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
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