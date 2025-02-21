Лидер «Салавата» — о Ливо: большой мастер, который может сделать с шайбой всё

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски оценил игру одноклубника Джоша Ливо.

— Не удивлены, что у Ливо такой прорывной сезон?

— Нет, я не удивлён. Я вижу его каждый день на тренировках. Вижу, что он умеет, как умеет и какие усилия прикладывает. Даже в прошлом сезоне, который получился для Ливо неполным, он доказывал, что является большим мастером и может сделать с шайбой всё.

— Вам, как центральном нападающему, приятно иметь рядом такого партнёра?

— Да, но в основном мы с ним выходим только в спецбригаде большинства. В прошлом году мы выступали в одной тройке и здорово друг другу помогали.

— Сейчас вас ставят с Ремпалом и Яном.

— В прошлой игре было так, да. У нас есть «химия», хорошо получается. Главное, чтобы игра шла у всех звеньев, стараемся помогать друг другу», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.