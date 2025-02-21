«Статистика показывает всё». Хмелевски согласился, что в «Салавате» лучшие легионеры в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о качестве легионеров в уфимском клубе.

— Александр, вы согласны, что у «Салавата Юлаева» сильнейшие легионеры в КХЛ?

— Наверное, да. В таких моментах статистика всё показывает, — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Александр Хмелевски в нынешней регулярке провёл 56 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 56 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 75 очков.