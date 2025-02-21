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«Статистика показывает всё». Хмелевски согласился, что в «Салавате» лучшие легионеры в КХЛ

«Статистика показывает всё». Хмелевски согласился, что в «Салавате» лучшие легионеры в КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о качестве легионеров в уфимском клубе.

— Александр, вы согласны, что у «Салавата Юлаева» сильнейшие легионеры в КХЛ?
— Наверное, да. В таких моментах статистика всё показывает, — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Александр Хмелевски в нынешней регулярке провёл 56 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 56 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 75 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хмелевски читайте на «Чемпионате»:
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Эксклюзив
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
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