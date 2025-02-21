Хмелевски — о важности места в регулярке: «Салавату» обязательно нужно попасть в топ-4

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о задачах уфимского клуба на текущую регулярку.

— Для вас важно, на каком месте команда в итоге закончит регулярку?

— Сейчас, когда мы идём в группе лидеров, нам обязательно нужно попасть в топ-4. Места ниже будут означать, что мы плохо провели концовку регулярки. Считаю, что нам необходимо играть в свой хоккей, каждый день становиться лучше, готовиться к плей-офф. На сегодняшний день рановато подводить итоги и подсчитывать места. Посмотрим за две-три игры до финиша.

— Вы уже проигрывали в плей-офф КХЛ «Адмиралу». Не хочется снова попадать на клуб из Владивостока?

— Да, мы проиграли им в позапрошлом сезоне, но сделали выводы, получили опыт. Есть фактор долгих перелётов, это некомфортно, но соперник в аналогичной ситуации», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.