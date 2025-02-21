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Хмелевски — о важности места в регулярке: «Салавату» обязательно нужно попасть в топ-4

Хмелевски — о важности места в регулярке: «Салавату» обязательно нужно попасть в топ-4
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о задачах уфимского клуба на текущую регулярку.

— Для вас важно, на каком месте команда в итоге закончит регулярку?
— Сейчас, когда мы идём в группе лидеров, нам обязательно нужно попасть в топ-4. Места ниже будут означать, что мы плохо провели концовку регулярки. Считаю, что нам необходимо играть в свой хоккей, каждый день становиться лучше, готовиться к плей-офф. На сегодняшний день рановато подводить итоги и подсчитывать места. Посмотрим за две-три игры до финиша.

— Вы уже проигрывали в плей-офф КХЛ «Адмиралу». Не хочется снова попадать на клуб из Владивостока?
— Да, мы проиграли им в позапрошлом сезоне, но сделали выводы, получили опыт. Есть фактор долгих перелётов, это некомфортно, но соперник в аналогичной ситуации», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хмелевски читайте на «Чемпионате»:
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Эксклюзив
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
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