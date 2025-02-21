Форвард «Салавата» — о Панине-тренере: он не хочет сильно влиять на процесс

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о работе защитника уфимского клуба Григория Панина на тренерском мостике.

— Не могу не спросить про Григория Панина на тренерском мостике. Как вам капитан команды в новой для себя роли?

— Он, конечно, не хочет сильно влиять на процесс и тренерские решения. Всё-таки Гриша действующий игрок и наш капитан. Мне нравится, что он не просто стоит в стороне, а всё равно пытается всячески помогать команде. Его мнение важно для всех ребят. Я рад, что Панин с нами даже тогда, когда залечивает травму, — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.