Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» — о Панине-тренере: он не хочет сильно влиять на процесс

Форвард «Салавата» — о Панине-тренере: он не хочет сильно влиять на процесс
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о работе защитника уфимского клуба Григория Панина на тренерском мостике.

— Не могу не спросить про Григория Панина на тренерском мостике. Как вам капитан команды в новой для себя роли?
— Он, конечно, не хочет сильно влиять на процесс и тренерские решения. Всё-таки Гриша действующий игрок и наш капитан. Мне нравится, что он не просто стоит в стороне, а всё равно пытается всячески помогать команде. Его мнение важно для всех ребят. Я рад, что Панин с нами даже тогда, когда залечивает травму, — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хмелевски читайте на «Чемпионате»:
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Эксклюзив
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android