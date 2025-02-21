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Хмелевски — о контракте с «Салаватом»: далеко не смотрю, пока всё нормально

Хмелевски — о контракте с «Салаватом»: далеко не смотрю, пока всё нормально
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о возможном продлении контракта с уфимским клубом.

— У вас у единственного из пяти легионеров «Салавата» долгосрочный контракт с клубом. Всё нравится в Уфе?
— Я подписал контракт, потому что мне нравится здесь играть. Далеко не смотрю, пока всё нормально. Хочу провести нынешний сезон хорошо. Стараюсь каждый день доказывать себе, что являюсь одним из лучших хоккеистов в КХЛ.

— Много раз приходилось слышать, что большим уважением и авторитетом в команде пользуется главный тренер Виктор Козлов.
— Это человек, отыгравший почти 900 матчей в НХЛ. Приятно работать с таким специалистом. Он спокойный, грамотный, понимает, что нужно хоккеисту каждый день, чтобы показывать результат. Знает, когда надо увеличить нагрузку, а когда дать отдохнуть. Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за него, — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хмелевски читайте на «Чемпионате»:
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Эксклюзив
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Комментарии
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