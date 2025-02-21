Американский форвард «Салавата» заявил, что на Турнире четырёх наций НХЛ не хватало России

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски заявил, что на Турнире четырёх наций НХЛ не хватало сборной России.

— Удавалось смотреть Турнир четырёх наций?

— Да, следил. В основном смотрел хайлайты. Мне очень понравился турнир, но на нём не хватало России.

— И чехов тоже не было.

— Этих двух сборных явно не хватало. Я бы хотел посмотреть, как сильнейшие составы России и Чехии смотрелись бы в матчах с США и Канадой.

— Вас, кстати, не удивила драка с участием американских братьев Ткачук в первой встрече США с Канадой?

— Я удивился. Не думал, что такое может произойти, так как сначала не знал о формате турнира. Оказалось, он групповой, а не олимпийский.

— Вы же знакомы с братьями?

— Да, играли вместе в Северной Америке.

— В 2028 году НХЛ анонсировала проведение Кубка мира. Надеемся, что там будет сильнейший состав участников.

— Было бы отлично. В России очень много талантов, которые заслужили выступить на Кубке мира. Международный хоккей с лучшими мастерами планеты из всех стран – это всегда интересно, — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.