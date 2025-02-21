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Хмелевски: хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки уже в этом сезоне

Хмелевски: хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки уже в этом сезоне
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Как думаете, удастся Александру Овечкину добраться до рекорда Гретцки в ближайшее время?
— Я хочу, чтобы он побил рекорд уже в этом сезоне. Я всегда говорю, что Овечкин – это лучший снайпер в мире. Главное, чтобы всё было в порядке со здоровьем. Если оно не подведёт, то оставшиеся 15 шайб до повторения рекорда и 16 для нового достижения он почти наверняка забросит за оставшуюся часть регулярного чемпионата, — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хмелевски читайте на «Чемпионате»:
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Эксклюзив
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
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