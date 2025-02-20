Результаты матчей КХЛ 20 февраля 2025 года
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Сегодня, 20 февраля, прошли четыре встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Меркли – 06:46 (5x5) 1:1 Щемеров (Гуркин, Ли) – 09:17 (5x4) 1:2 Броссо (Ли, Коротких) – 11:04 (5x5) 2:2 Валитов (Да Коста) – 28:13 (5x5) 3:2 Шаров (Мэйсек, Голышев) – 31:33 (5x4) 4:2 Шаров (Мэйсек, Да Коста) – 45:54 (5x4) 4:3 Лапин (Гуркин, Щемеров) – 49:14 (5x5) 5:3 Хрипунов (Голышев) – 57:40 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 6
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Аймурзин, Пилипенко) – 10:14 (5x4) 0:2 Буренов (Чебыкин, Alexei Kruchinin) – 23:20 (5x5) 0:3 Alexei Kruchinin (Чебыкин, Смирнов) – 30:16 (5x5) 1:3 Старченко (Шульга, Панюков) – 33:50 (5x5) 1:4 Ильин (Аймурзин, Буренов) – 34:14 (5x5) 1:5 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 37:34 (5x5) 1:6 Чуркин (Калдис) – 45:33 (4x5) 2:6 Симонов (Кайыржан, Шульга) – 52:15 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Николаев (Сурин, Бут) – 04:01 (5x4) 2:0 Шалунов (Киселевич, Алексеев) – 08:22 (5x5) 2:1 Кэмпбелл (Дрозг) – 12:22 (5x5) 3:1 Никулин (Иванов, Сурин) – 44:31 (5x5) 4:1 Берёзкин (Шалунов, Елесин) – 57:23 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Вишневский (Голдобин) – 13:01 (5x4) 1:1 Пьянов (Андреофф, Бек) – 17:13 (5x4) 2:1 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 19:17 (5x4) 3:1 Галимов – 29:29 (5x5) 4:1 Ружичка (Филин, Орлов) – 32:50 (5x5) 4:2 Бек (Андреофф, Лайпсик) – 43:56 (5x5) 5:2 Локтионов (Голдобин, Вишневский) – 55:35 (5x4) 6:2 Корбит (Лукьянцев, Ефремов) – 59:00 (5x5)
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 87 очков за 58 матчей. На второй строчке располагается «Спартак», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает московское «Динамо», набравший 73 очка в 56 матчах.
Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 80 очков в 58 встречах. На втором месте располагается «Автомобилист», у команды 77 очков в 56 матчах. 75 очков после 56 игр — у «Салавата Юлаева», который находится на третьей строчке.
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