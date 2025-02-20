Результаты матчей КХЛ 20 февраля 2025 года

Сегодня, 20 февраля, прошли четыре встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 87 очков за 58 матчей. На второй строчке располагается «Спартак», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает московское «Динамо», набравший 73 очка в 56 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 80 очков в 58 встречах. На втором месте располагается «Автомобилист», у команды 77 очков в 56 матчах. 75 очков после 56 игр — у «Салавата Юлаева», который находится на третьей строчке.