Результаты матчей ВХЛ на 20 февраля 2025 года
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Сегодня, 20 февраля, прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
5 : 4
Б
Ижсталь
Ижевск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
5 : 2
Молот
Пермь
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 3
Б
Олимпия
Кирово-Чепецк
По состоянию на 19 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 82 очка после 52 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 56 игр.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 54 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Комментарии
- 20 февраля 2025
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