Результаты матчей МХЛ на 20 февраля 2025 года
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Сегодня, 20 февраля, прошли 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
3 : 2
Снежные Барсы
Астана
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
8 : 4
АКМ Новомосковск
Новомосковск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
3 : 1
Красноярские Рыси
Красноярск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
2 : 1
Б
Локо-76
Ярославль
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
4 : 5
Б
Реактор
Нижнекамск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
3 : 2
Спутник
Альметьевск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
3 : 2
ОТ
Локо
Ярославль
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Окончен
4 : 1
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Тайфун
Приморский край
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
АКМ-Юниор
Тульская область
По состоянию на 19 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 74 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
Комментарии
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