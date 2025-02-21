Андреофф набросился на Мальцева, Яковлев порвал сетку коньком. Фото победы «Спартака»

20 февраля в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал уверенную победу над «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Это была вторая игра между клубами в сезоне. В первой встрече в Новосибирске сильнее была «Сибирь» со счётом 3:1.

«Спартак» после 56 сыгранных встреч находится на третьей строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 74 очка.

«Сибирь» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 58 очков за 56 встреч.