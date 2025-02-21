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США — Канада, результат матча 21 февраля 2025, счёт 2:3 ОТ, финал Турнира четырёх наций

Сборная Канады обыграла США в овертайме и стала первым чемпионом Турнира четырёх наций
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Сегодня, в ночь с 20 на 21 февраля завершился финальный матч на Турнире четырёх наций, который организован Национальной хоккейной лиге. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречалсись сборные Канады и США. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Харли, Райнхарт) – 04:48     1:1 Ткачук (Мэттьюс) – 16:52     2:1 Сандерсон (Мэттьюс, Веренски) – 27:32     2:2 Беннетт (Марнер) – 34:00     2:3 Макдэвид (Марнер, Макар) – 68:18    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Натан Маккиннон и Сэм Беннетт. Победный гол в овертайме забил Коннор Макдэвид. У хозяев забивали форвард Брэди Ткачук и защитник Джейк Сандерсон. Две результативные передачи в этой встрече на счету звёздного игрока Остона Мэттьюса.

Таким образом, сборная Канады стала первым победителем в истории Турнира четырёх наций.

Напомним, Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. В турнире участвовали четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

Таблица Турнира четырёх наций
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