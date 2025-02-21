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Натан Маккиннон повторил достижение 21-летней давности на международных турнирах НХЛ

Натан Маккиннон повторил достижение 21-летней давности на международных турнирах НХЛ
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Нападающий сборной Канады и «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, отличившийся заброшенной шайбой в финальном матче Турнира четырёх наций, который проходит в эти минуты в американском Бостоне, повторил достижение 21-летней давности на международных турнирах, организованных Национальной хоккейной лигой.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Харли, Райнхарт) – 04:48     1:1 Ткачук (Мэттьюс) – 16:52     2:1 Сандерсон (Мэттьюс, Веренски) – 27:32     2:2 Беннетт (Марнер) – 34:00     2:3 Макдэвид (Марнер, Макар) – 68:18    

На момент написания новости завершился третий период. Счёт ничейный — 2:2. Маккиннон, забивший в первом периоде встречи, стал первым игроком с показателем не менее одного гола за игру на международном турнире НХЛ с тех пор, как это удалось Киту Ткачуку (США) и Фредрику Модину (Швеция) на Кубке мира по хоккею 2004 года.

Всего в четырёх матчах на Турнире четырёх наций на счету Маккиннона четыре гола. Натан является лидером гонки бомбардиров НХЛ в текущем сезоне. Канадец набрал 87 очков (21+66).

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