Натан Маккиннон повторил достижение 21-летней давности на международных турнирах НХЛ

Нападающий сборной Канады и «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, отличившийся заброшенной шайбой в финальном матче Турнира четырёх наций, который проходит в эти минуты в американском Бостоне, повторил достижение 21-летней давности на международных турнирах, организованных Национальной хоккейной лигой.
На момент написания новости завершился третий период. Счёт ничейный — 2:2. Маккиннон, забивший в первом периоде встречи, стал первым игроком с показателем не менее одного гола за игру на международном турнире НХЛ с тех пор, как это удалось Киту Ткачуку (США) и Фредрику Модину (Швеция) на Кубке мира по хоккею 2004 года.
Всего в четырёх матчах на Турнире четырёх наций на счету Маккиннона четыре гола. Натан является лидером гонки бомбардиров НХЛ в текущем сезоне. Канадец набрал 87 очков (21+66).
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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