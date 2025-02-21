Натан Маккиннон повторил достижение 21-летней давности на международных турнирах НХЛ

Нападающий сборной Канады и «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, отличившийся заброшенной шайбой в финальном матче Турнира четырёх наций, который проходит в эти минуты в американском Бостоне, повторил достижение 21-летней давности на международных турнирах, организованных Национальной хоккейной лигой.

На момент написания новости завершился третий период. Счёт ничейный — 2:2. Маккиннон, забивший в первом периоде встречи, стал первым игроком с показателем не менее одного гола за игру на международном турнире НХЛ с тех пор, как это удалось Киту Ткачуку (США) и Фредрику Модину (Швеция) на Кубке мира по хоккею 2004 года.

Всего в четырёх матчах на Турнире четырёх наций на счету Маккиннона четыре гола. Натан является лидером гонки бомбардиров НХЛ в текущем сезоне. Канадец набрал 87 очков (21+66).

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: