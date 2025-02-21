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Натан Маккиннон стал лучшим игроком Турнира четырёх наций

Натан Маккиннон стал лучшим игроком Турнира четырёх наций
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Нападающий сборной Канады и «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан лучшим игроком Турнира четырёх наций, организованного Национальной хоккейной лигой. Напомним, в финальном матче национальная команда Канады в овертайме победила сборную США со счётом 3:2. Маккиннон забил первый гол «кленовых листьев» в этом матче.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Харли, Райнхарт) – 04:48     1:1 Ткачук (Мэттьюс) – 16:52     2:1 Сандерсон (Мэттьюс, Веренски) – 27:32     2:2 Беннетт (Марнер) – 34:00     2:3 Макдэвид (Марнер, Макар) – 68:18    

На этом турнире Маккиннон забросил четыре шайбы в четырёх матчах, отметившись достижением, став первым игроком на международных турнирах НХЛ с показателем не менее одного гола за игру со времён Кубка мира по хоккею 2004 года.

Отметим, Канада стала первым победителем в истории Турнира четырёх наций.

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