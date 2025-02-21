Натан Маккиннон стал лучшим игроком Турнира четырёх наций

Нападающий сборной Канады и «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан лучшим игроком Турнира четырёх наций, организованного Национальной хоккейной лигой. Напомним, в финальном матче национальная команда Канады в овертайме победила сборную США со счётом 3:2. Маккиннон забил первый гол «кленовых листьев» в этом матче.

На этом турнире Маккиннон забросил четыре шайбы в четырёх матчах, отметившись достижением, став первым игроком на международных турнирах НХЛ с показателем не менее одного гола за игру со времён Кубка мира по хоккею 2004 года.

Отметим, Канада стала первым победителем в истории Турнира четырёх наций.

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