Видео решающего гола Коннора Макдэвида в финале Турнира четырёх наций
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Сегодня, в ночь с 20 на 21 февраля завершился финальный матч на Турнире четырёх наций, который организован Национальной хоккейной лиге. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречалсись сборные Канады и США. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию.
Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Харли, Райнхарт) – 04:48 1:1 Ткачук (Мэттьюс) – 16:52 2:1 Сандерсон (Мэттьюс, Веренски) – 27:32 2:2 Беннетт (Марнер) – 34:00 2:3 Макдэвид (Марнер, Макар) – 68:18
Нападающий канадской сборной Коннор Макдэвид принёс победу своей команде в овертайме, поразив ворота американцев мощным броском.
Напомним, Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. В турнире участвовали четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.
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