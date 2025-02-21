Видео решающего гола Коннора Макдэвида в финале Турнира четырёх наций

Сегодня, в ночь с 20 на 21 февраля завершился финальный матч на Турнире четырёх наций, который организован Национальной хоккейной лиге. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречалсись сборные Канады и США. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий канадской сборной Коннор Макдэвид принёс победу своей команде в овертайме, поразив ворота американцев мощным броском.

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Напомним, Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. В турнире участвовали четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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