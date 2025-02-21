Эмоции Коннора Макдэвида после забитого победного гола в овертайме финала с США
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Нападающий сборной Канады и «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в овертайме финала Турнира четырёх наций, организованного Национальной хоккейной лигой, с национальной командой США (3:2 ОТ).
Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Харли, Райнхарт) – 04:48 1:1 Ткачук (Мэттьюс) – 16:52 2:1 Сандерсон (Мэттьюс, Веренски) – 27:32 2:2 Беннетт (Марнер) – 34:00 2:3 Макдэвид (Марнер, Макар) – 68:18
После заброшенной шайбы Макдэвид на эмоциях подпрыгнул и начал обниматься с партнёрами по команде.
Отметим, что канадский форвард был признан первой звездой финального матча турнира. Всего за четыре матча соревнования Коннор отметился тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.
Напомним, Канада стала первым победителем в истории Турнира четырёх наций.
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