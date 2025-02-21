Эмоции Коннора Макдэвида после забитого победного гола в овертайме финала с США

Нападающий сборной Канады и «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в овертайме финала Турнира четырёх наций, организованного Национальной хоккейной лигой, с национальной командой США (3:2 ОТ).

После заброшенной шайбы Макдэвид на эмоциях подпрыгнул и начал обниматься с партнёрами по команде.

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Отметим, что канадский форвард был признан первой звездой финального матча турнира. Всего за четыре матча соревнования Коннор отметился тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Напомним, Канада стала первым победителем в истории Турнира четырёх наций.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: