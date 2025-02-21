Турнир четырёх наций: результаты на 21 февраля

21 февраля прошёл финальный матч Турнира четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире.

В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Натан Маккиннон и Сэм Беннетт. Победный гол в овертайме забил Коннор Макдэвид.

Сборная Канады стала первым победителем в истории Турнира четырёх наций. Напомним, Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. В турнире участвовали четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.