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Турнир четырёх наций: результаты на 21 февраля

Турнир четырёх наций: результаты на 21 февраля
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21 февраля прошёл финальный матч Турнира четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире.

В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Натан Маккиннон и Сэм Беннетт. Победный гол в овертайме забил Коннор Макдэвид.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Харли, Райнхарт) – 04:48     1:1 Ткачук (Мэттьюс) – 16:52     2:1 Сандерсон (Мэттьюс, Веренски) – 27:32     2:2 Беннетт (Марнер) – 34:00     2:3 Макдэвид (Марнер, Макар) – 68:18    

Сборная Канады стала первым победителем в истории Турнира четырёх наций. Напомним, Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. В турнире участвовали четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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