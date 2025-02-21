«Вам не отнять нашу страну». Трюдо — о победе сборной Канады в Турнире четырёх наций

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо коротко высказался о победе национальной команды в Турнире четырёх наций.

«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал Трюдо на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в одном из своих публичных заявлений предложил сделать Канаду 51-м штатом страны. Трамп даже предлагал легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Канады.

Сегодня, 21 февраля, в Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.