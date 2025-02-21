Канада выиграла Турнир четырёх наций, переход Перейры в «Зенит» сорвался. Главное к утру

Национальная команда Канады победила в овертайме сборную США и стала чемпионом Турнира четырёх наций, полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра в последний момент отказался переходить в «Зенит» из-за желания жены, несмотря на пройдённый медосмотр, стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».