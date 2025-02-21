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21 февраля главные новости спорта, трансферы, результаты Лиги Европы, результаты Турнира четырёх наций, бокс, НБА, теннис

Канада выиграла Турнир четырёх наций, переход Перейры в «Зенит» сорвался. Главное к утру
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Национальная команда Канады победила в овертайме сборную США и стала чемпионом Турнира четырёх наций, полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра в последний момент отказался переходить в «Зенит» из-за желания жены, несмотря на пройдённый медосмотр, стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Канады обыграла США в овертайме и стала первым чемпионом Турнира четырёх наций.
  2. Перейра в последний момент отказал «Зениту» из-за желания жены.
  3. Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА — 2024/2025.
  4. Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА — 2024/2025.
  5. Карлос Алькарас потерпел поражение от Легечки в четвертьфинале турнира в Дохе.
  6. Дубль Дибалы помог «Роме» обыграть «Порту» и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
  7. Натан Маккиннон повторил достижение 21-летней давности на международных турнирах НХЛ.
  8. Трипл-дабл Тейтума помог чемпиону НБА «Бостону» крупно обыграть в гостях «Филадельфию».
  9. ПАОК с Оздоевым и Чаловым проиграл «Стяуа» и вылетел из Лиги Европы.
  10. «Спартак» одержал третью победу подряд, крупно одолев дома «Сибирь».
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