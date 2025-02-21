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Канада выиграла все овертаймы финальных матчей в турнирах лучших против лучших в истории

Канада выиграла все овертаймы финальных матчей в турнирах лучших против лучших в истории
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Сборная Канады выиграла все овертаймы финальных игр в турнирах лучших против лучших в истории, сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Натан Маккиннон и Сэм Беннетт. Победный гол в овертайме забил Коннор Макдэвид.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Харли, Райнхарт) – 04:48     1:1 Ткачук (Мэттьюс) – 16:52     2:1 Сандерсон (Мэттьюс, Веренски) – 27:32     2:2 Беннетт (Марнер) – 34:00     2:3 Макдэвид (Марнер, Макар) – 68:18    

Ранее в олимпийском финале 2010 года победу команде Канады над США принёс гол Сидни Кросби. В 1976 году на Кубке Канады Дэррил Ситтлер забросил шайбу во втором матче финальной серии с Чехословакией.

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