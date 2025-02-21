Канада выиграла все овертаймы финальных матчей в турнирах лучших против лучших в истории

Сборная Канады выиграла все овертаймы финальных игр в турнирах лучших против лучших в истории, сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Натан Маккиннон и Сэм Беннетт. Победный гол в овертайме забил Коннор Макдэвид.

Ранее в олимпийском финале 2010 года победу команде Канады над США принёс гол Сидни Кросби. В 1976 году на Кубке Канады Дэррил Ситтлер забросил шайбу во втором матче финальной серии с Чехословакией.